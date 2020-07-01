القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصدرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على المضي قدمًا في معركة العمل والبناء، وكذلك مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بعزم وإصرار.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 68311 حالة، إضافة إلى 81 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2953 حالة.وواكبت صحف القاهرة انطلاق أولى الرحلات الدولية المنتظمة من مطار القاهرة الدولي اليوم بعد قرار الحكومة المصرية استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية بدءًا من أول يوليو الجاري.وأفادت أن الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده اليوم للسائحين القادمين من 15 دولة لإنقاذ قطاع السياحة، بينما يحظر المسافرين الأمريكيين والروس والهنود والبرازيليين.وتناقلت صحف الأربعاء تهديد الصين باتخاذ "تدابير مضادة" بعد إعلان الولايات المتحدة حظر بيع أسلحة أمريكية لهونج كونج ردًا على إقرار بكين لقانون الأمن القومي للمدينة.وسلّطت الضوء على الاجتماع الافتراضي "عن بُعد" الذي عقده رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أمس مع وفد من "الاتحاد البرلماني الدولي" برئاسة رئيس لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد وعضو مجلس الشيوخ الكندي الدكتورة سلمى جان، لبحث التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة.وتحدثت الصحف عن انطلاق مظاهرات حاشدة في الخرطوم أمس تحت شعار "تصحيح المسار" وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك للمطالبة بتحقيق الإصلاحات اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف أعباء المعيشة.وأخبرت عن وقوع ثلاثة انفجارات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالتزامن مع اندلاع احتجاجات "عرقية" وأعمال عنف واجهتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 75 آخرين.ونوّهت صحف مصر بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأمريكية التي تتضمن ضم إسرائيل أرضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية.// انتهى //09:44ت م0024