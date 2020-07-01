الخرطوم 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على خروج مظاهرات حاشدة في الخرطوم وولايات سودانية أمس، للمطالبة بتصحيح مسار الثورة السودانية، وتحقيق العدالة والقصاص للشهداء وتحسين الظروف المعيشية، في ذكرى مظاهرة مليونية في 30 يونيو من العام الماضي لدعم الثورة السودانية.وأشارت صحف الصباح إلى تعثر المشاورات بين شركاء الحكم في السودان والجبهة الثورية بشأن توزيع نسب مقاعد المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تقرر أن يجرى فيها تفاوض مباشر في جوبا.ونشرت إعلان وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل إرهابيين اثنين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة – جلبانة- في محافظة شمال سيناء.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على استبعاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات صحفية أمس تحول ليبيا إلى النموذج السوري.وعرجت على رفع الحكومة اللبنانية أمس سعر الخبز المدعوم جزئياً من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة، فيما تتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وتطرقت صحف السودان إلى قمة دول الساحل الخمس وفرنسا، إذ أعربت في ختام القمّة في نواكشوط، عن عزمها على تعزيز المكاسب التي حقّقتها ضدّ الإرهابيين في الأشهر الأخيرة.// انتهى //09:47ت م0025