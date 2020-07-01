نجران 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "أساليب التواصل الاجتماعي الفعال.وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم التواصل الاجتماعي ونظرياته وأبعاده ودوره في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي.وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتواصل الفعال مع ذاتهم والآخرين في محيطهم الاجتماعي والعلمي، وكيفية تطبيق هذه المهارات في المواقف الحياتية المختلفة.// انتهى //10:37ت م0029