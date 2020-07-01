الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة أمس، ورشة عمل "عن بُعد" بعنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية"، تحت شعار (#احفظ_شعارك)، بمشاركة الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورابطة دوري المحترفين السعودي، والتي هدفت إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي لحفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية .وشملت الورشة العديد من المحاور التي تقدم بشرحها ذوو الاختصاص، إذ بدأ الخبير بشؤون الحقوق الرياضية يزيد مواقي بناني، بالتعريف بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإعلامي، وملكية حقوق الأندية والمنتخبات وأحقية ملكيتها الفكرية للمحتوى التلفزيوني، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية خاصة في الاستعمال غير المرخص لشعارات الأندية .وأكد نائب مدير عام الإدارة العامة للاستثمار رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة نايف الدوسري، أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأندية وتطبيق الاستدامة على جميع أعمالها، للمضي قدمًا في أن تكون مؤسسات ثابتة وذات حقوق محفوظة، وهو مايوصي به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بشكل مستمر، من أجل حفظ جميع حقوق الأندية السعودية، عن طريق المتابعة مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة بشكل مباشر .وشهدت ورشة العمل مشاركة المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي أوضح دور الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في حفظ الحقوق الفكرية والعلامة التجارية لأي جهة ذات صفة رسمية.من جهته أشار من إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة رشيد الناصر طرق الإنفاذ للعلامة التجارية، وشارك المدير التنفيذي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالرحمن العيوني، بشرح جميع الإجراءات لتسجيل العلامة التجارية، فيما أوضح المدير التنفيذي لحق المؤلف في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحمد عسيري حق المؤلف وخطوات التسجيل عبر القنوات الرسمية، قبل أن يختتم مدير إدارة التفتيش في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالله المعيوف ورشة العمل، بالحديث عن الإنفاذ في "حق المؤلف".// انتهى //10:40ت م0030