بيشة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسقدّمت عيادات تطمن بصحة بيشة خدماتها لأكثر من 2000 مستفيد من الذين يشعرون بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تعمل العيادات على مدار 24 ساعة، ماعدا مستشفى وادي ترج، ومركز صحي خثعم فإن فترة العمل 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، وتستقبل المرضى دون حجز موعد مسبق، وتتوزع هذه العيادات في مركز صحي مخطط 1، ومستشفى العلاية، ومستشفى تبالة، ومستشفى وادي ترج، ومركز صحي خثعم، وكذلك مستشفى تثليث العام .وأوضحت صحة بيشة أن العيادات مخصصة لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وصداع مع وجود ألم في الجسم.وأضافت أن جميع العيادات تضم كوادر طبية مؤهلة، كما تنفذ بشكل مستمر أعمال التنظيف والتطهير، والفرز البصري في مداخل تلك العيادات، وأخذ مسحات أنفية أو بلعومية للمرضى، وعمل أشعة صدر، وتحليل الدم، وتخطيط قلب لمن تقرر له العلاج، كما يتم تحويل المرضى للمستشفى للحالات المتوسطة والحرجة.// انتهى //10:43ت م0031