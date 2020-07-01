طولكرم - رام الله 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي طولكرم و رام الله بينهم امرأة.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت، حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، بعد ان داهمت منزلها في حي الطيرة غربي رام الله، فيما اعتقلت الشاب مهدي ناصر صمادعة من مخيم الجلزون، وأمجد عاهد سمحان من بلدة بيرزيت، بعد مداهمة منزليهما.من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، عبد الكريم زياد الهمشري ، من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة ، من ضاحية ذنابة شرق مدينة، طولكرم بعد أن داهمت منزلي ذويهما.//انتهى //10:50ت م0034