رام الله 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة سيدة وإبنها في الخليل جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" وتسجيل 322 اصابة جديدة.وأبرزت الصحف الفلسطينية تصويت البرلمان الهولندي ، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم الإسرائيلية بمثابة انتهاك للقانون الدولي.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيدات نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أهمية لجم العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وفي المقدمة منها قرار ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 10 فلسطينيين من عدة محافظات من الضفة الغربية بينهم أخوين، فيما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم، في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتصاعد الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتدخل وثني الحكومة الإسرائيلية عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيد الاتحاد الأوروبي ، بأنه يركز جهوده لمنع إسرائيل من المضي في خطتها المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية.// انتهى //10:51ت م0036