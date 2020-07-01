عام / جمعية البر بعنيزة تعقد جمعيتها العمومية في دورتها 48
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
عنيزة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
عقدت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة أمس ، جمعيتها العمومية في دورتها(48) في صالة رعاية الأيتام بمقر الجمعية .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح بن عبدالله الدامغ أن الاجتماع عرض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2019, كما استعراض الميزانية العامة للعام المالي الماضي وموازنة العام الجاري2020م ، كما جرى تبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير عمل الجمعية .
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