عنيزة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسعقدت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة أمس ، جمعيتها العمومية في دورتها(48) في صالة رعاية الأيتام بمقر الجمعية .وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح بن عبدالله الدامغ أن الاجتماع عرض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2019, كما استعراض الميزانية العامة للعام المالي الماضي وموازنة العام الجاري2020م ، كما جرى تبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير عمل الجمعية .// انتهى //10:59ت م0038