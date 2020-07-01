طوكيو 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض بعد تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عامًا، واستمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في طوكيو .وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.75 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 22121.73 نقطة، بينما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.29 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو عند 1538.61 تقطة.// انتهى //11:03ت م0041