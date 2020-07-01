أبها 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وضمن مشروع "مبادرون" يومي السبت والأحد القادمين دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان "مهارات التعلم الذاتي الإلكتروني" لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين من الجنسين، يقدمها وكيل عمادة التعلم الإلكتروني للابتكار الدكتور نايف جبلي، ويمكن الراغبين الالتحاق بالدورة الدخول من خلال الرابط: https://t.co/m6X7ya7fUy?amp=1 .كما تنفذ العمادة بالتعاون مع كلية المجتمع بأبها دورة تدريبية أخرى يومي السبت والأحد القادمين بعنوان "إدارة التغيير المؤسسي" وتستهدف العاملين في المجال الإداري من الجنسين وتقام "عن بُعد"، وتقدمها المحاضرة بقسم إدارة الأعمال سحر الشمري، ويمكن التسجيل في الدورة من خلال الرابط https://forms.kku.edu.sa/ar/1352 .وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن الدورة الأولى تهدف إلى تعريف التعلم الإلكتروني والتفريق بين التعلم والتعليم الإلكتروني، وتوضيح أهمية التعلم الذاتي الإلكتروني، ومعرفة هرم بقاء أثر التعلم الذاتي، ومناقشة طرق استراتيجيات التعلم الذاتي الإلكتروني، واستخدام أدوات التعلم الذاتي الإلكتروني، وتهدف الدورة الثانية إلى إدراك أهمية إدارة التغيير الإيجابي ودوره في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف وحل المشكلات على المستويين الشخصي والإداري، والتعرف على منظومة التخطيط الإستراتيجي وطرق تفعيلها ومهارات العمل الإداري وتطبيقاته، و إستراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية.// انتهى //12:26ت م0056