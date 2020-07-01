واغادوغو 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسرحب رئيس بوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري بالالتزام المتجدد للشركاء الأوروبيين بدعم جهود مكافحة الإرهاب في الساحل.ونقلت وكالة الانباء البوركينية عن الصفحة الرسمية للرئيس البوركيني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ختام قمة تحالف الساحل، التي انعقدت امس في العاصمة نواكشوط، أن القمة درست خارطة الطريق التي تم تحديدها خلال القمة التي انعقدت في 13 يناير الماضي بمدينة "بو" الفرنسية.وكان القادة المجتمعون في قمة نواكشوط قد اكدوا في البيان الختامي للقمة، على استمرارهم في تعزيز جهود التعاون لمواجهة الوضع الأمني في الساحل، والنهوض بالتنمية في المنطقة.// انتهى //12:27ت م0057