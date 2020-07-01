جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبلغ إجمالي المساعدات التي قدمها صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي, لصالح الجمهورية اللبنانية خلال السنوات الماضية حتى العام الحالي 2020م نحو 3.998 مليون دولا أمريكي، شملت قطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد.وفي إطار تقديم المساعدات لمشاريع الجمهورية اللبنانية، أقر صندوق التضامن الإسلامي في الدورتين 63 و64 للمجلس الدائم عامي 2019 و 2020، مساعدات لمركز تهامة الطبي، ويتبع المركز جمعية عكار الاجتماعية الخيرية في مدينة حلبا ــ عكار في شمال لبنان، ويقدم الخدمات الطبية لقطاع كبير من المرضى اللبنانيين واللاجئين السوريين .وتأتي هذه المساعدات تعبيراً عن تضامن المنظمة مع تلك الدول، لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية .يذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية والإنسانية العاجلة للدول الأسلامية والمجتمعات المسلمة التي تتعرض إلى كوارث وأزمات.// انتهى //12:28ت م0058