أبها 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسحصل مركز البيانات الرئيسي بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في جامعة الملك خالد على شهادة TIER III FACILITY العالمية في تحقيق معايير عالمية معترف بها لموثوقية وأداء مراكز بيانات المعلومات، وذلك في مجالي التشغيل والاستدامة لمراكز المعلومات، والتي تراعي معايير الاستدامة التشغيلية لمالكي ومديري ومشغلي مراكز البيانات والسلوكيات والمخاطر ذات الأولوية في عمليات هذه المراكز، وتطبق الالتزام بالسلوكيات الموصى بها في تحقيق الوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية المثبتة، والحد من مخاطر التوقف عن العمل وتجنب الأخطاء البشرية .وأبان المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور محمد الصقر أن معهد Uptime أجرى 23 اختبارًا فعليًّا للمركز، وتم خلال هذه الاختبارات التأكد من مطابقة المعايير التي تضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% والحماية من الخروج من الخدمة عند الانقطاع التام للكهرباء لمدة 72 ساعة، وغير ذلك من الخصائص والمعايير .ويعد معهد Uptime الجهة العالمية الرائدة في مجال تقييم مراكز البيانات بناءً على استيفاء المراكز للمعايير والشروط التي تشترطها أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتصميم مراكز البيانات.// انتهى //12:30ت م0061