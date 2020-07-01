لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسرصدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تحذيرات أطباء بارزين من أن احتمال فرض حظر كامل مجدداً في مناطق محددة على قرار حظر مدينة ليستر بات أمراً وشيكاً في ظل ظهور حالات انتشار كبيرة وسط أرجاء واسعة من البلاد.ونقلت تفاصيل خطة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، مشيرة إلى أن الإجراءات التي أًعلن عنها في مجال تراحيص الإنشاءات تمثل أكبر تعديل في تشريعات القطاع منذ الحرب العالمية الأولى.وتناولت صحف لندن في الشأن العالمي دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجتمع الدول إلى تمديد العقوبات ضد النظام الإيراني الذي يهدد السلم والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال دعم المليشيات الإرهابية هناك.وأفادت بأن رئيس كوسوفو هاشم، رفض لائحة اتهام موجهة ضده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال إنه لن يستقيل ما لم يؤكد قاضٍ أنه سيمثل للمحاكمة.// انتهى //12:31ت م0062