الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسثمن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية والعرفية رئيس مكتب الترجمات بالنيجر عبده داود، قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مشيراً إلى أن القرار لايتعارض مع تعاليم الإسلام التي أتت لحماية الإنسان في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه.وبين أن القرار جاء حماية وحفاظاً على صحة الإنسان ، ويحد من انتشار فيروس كورونا بين المسلمين - بإذن الله - .وأكد عبده داود تأييده ومنسوبي مكتب الترجمات الإسلامية بالنيجر هذا القرار الحكيم لقيادة المملكة التي تواصل جهودها لتوفير كل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يجزيهما كل خير لما يقدمانه للإسلام والمسلمين، وأن يصرف عن بلاد المسلمين الوباء .// انتهى //12:40ت م0063