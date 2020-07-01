ميونخ 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأشار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ثقته في قدرة الفريق على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، التي تستكمل منافساتها في أغسطس المقبل، رغم أن الفريق يواجه فترة غياب طويلة عن المنافسات قبل استئناف مشواره في البطولة.وأوضح اللاعب أن لدى البايرن فرصة كبيرة في الفوز بكأس البطولة هذا الموسم، وأضاف: نحن في حلة استعداد جيدة، ونحظى بدعم كبير في الفريق."يذكر أن ليفاندوفسكي توج هدافًا للدوري الألماني هذا الموسم والذي اختتم يوم السبت الماضي، وتوج بلقبه بايرن ميونخ للمرة الثامنة على التوالي، وقد تصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين برصيد 34 هدفا.ويمكن لبايرن ميونخ تحقيق الثنائية المحلية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، حيث يلتقي باير ليفركوزن يوم السبت المقبل في نهائي كأس ألمانيا، وفي حالة الفوز بالكأس، سيوجه بايرن ميونخ أنظاره نحو هدف تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، التي حققها من قبل في عام 2011.// انتهى //12:50ت م0065