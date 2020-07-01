القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي الفترة (أول إبريل إلى 30 يونيو) مكاسب بلغت نحو 6ر55 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 4ر534 مليار جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغ نسبته 4ر10%.وأظهر التقرير الربع السنوي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2ر12 % ليسجل مستوى 59ر10764 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 86ر45 % ليبلغ مستوى 26ر1451 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 5ر37 % ليبلغ مستوى56ر2245 نقطة.وأشار إلى انخفاض قيم التداول خلال الربع الثاني لتبلغ 2ر170 مليار جنيه من خلال تداول 474ر20 مليار ورقة منفذة على 913ر1 مليون عملية.ولفت التقرير الانتباه إلى أن الأسهم استحوذت على 38ر37 % من إجمالي قيم التداول، فيما استحوذت السندات على نحو 62ر62% خلال الربع.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 72% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على5ر22 %، والعرب على 5ر5% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة461ر6 مليارات جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 3ر438 مليون جنيه.// انتهى //12:55ت م0066