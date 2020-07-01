الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسوصفت شخصيات إسلاميّة هنديّة قرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بإعداد محدود من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي يُحافظ على صحّة وسلامة الحُجّاج .وأيد الأمين العام لجمعيّة أهل الحديث بجامو وكشمير الدكتور عبداللطيف الكندي القرار، مؤكداً أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وسلامة ضيوف الرحمن وأمنهم وصحّتهم .من جانبه أكّد رئيس جمعيّة التوحيد التعليمية مُطيع الرحمن بن عبدالمتين، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على النفس التي أكّد عليها الشرع الحكيم، وأن حكومة المملكة في ظل هذه الجائحة خرجت بالرأي السديد الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة .بدوره أعرب نائب أمين الجمعيّة الإسلاميّة التعليميّة الخيريّة في مومباي فيصل بن عبدالحكيم المدني،عن دعمه لهذا القرار الحكيم بمحدودية الإعداد وأنه مناسب للظروف الحاليّة ومن ضمن الضروريات الخمس التي جاء بها الشرع الحكيم .// انتهى //13:04ت م0070