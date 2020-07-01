بريدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستشارك وزارة النقل بمنطقة القصيم بالحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (نعود بحذر)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وإمارة منطقة القصيم، بإيجاد رسائل توعوية من خلال اللوحات المنتشرة على مداخل ومخارج وطرق منطقة القصيم .وتعتمد الهوية اللفظية والبصرية (نعود بحذر) على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية .ويأتي إطلاق هذه الهوية امتدادًا لهوية الحملات التوعوية (كلنا مسؤول) التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وحققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.// انتهى //14:20ت م0095