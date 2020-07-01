عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن محمد ادار.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما السبل الكفيلة بالحماية من فيروس كورونا المستجد على التجمعات وعلى اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في الأردن.// انتهى //14:22ت م0096