عرعر 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم المنصة الرقمية لمبادرة" تنموي " بحضور معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري و مديري الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة .وتستهدف المنصة الرقمية ، تقديم المعلومات والمهارات والخدمات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ، وتوفير مساحة أكبر للتواصل السريع .كما تتضمن المنصة الرقمية أيقونات التعريف بمبادرة تنموي من حيث المنطلقات ، وتقديم معلومات مفصلة للمستثمرين عن الميزات التنافسية للمنطقة، ، والفرص الاستثمارية المتاحة للمبادرين بالأعمال بجميع القطاعات ، وتزويدهم بالإحصائيات والأرقام لدراسة السوق والجدوى الاقتصادية .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن إطلاق المنصة الرقمية للمبادرة سيسهم في إرشاد المستثمرين للفرص والاستثمار النوعي ، وتحديث الأفكار الواعدة والجديدة في المنطقة ، وتعزيز فرص النجاح وخفض نسب التعثر والإخفاق، بالإضافة لدور المنصة في توثيق جميع الأحداث والمناسبات والفعاليات لمبادرة " تنموي "وأشاد سموه بما حققته مبادرة تنموي من تحليل واضح لعناصر منظومة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وما نتج عن ذلك من تحديد لمواطن الخلل ورسم إستراتيجية عملية لمعالجتها، منوهاً بأثر المبادرة في توثيق العلاقة مع الجهات ذات الصلة وزيارتها وما شرعوا به من خطط تنفيذية لتعزيز وجودهم بالمنطقة لتقديم خدمات الدعم والتمكين والتحفيز والتمويل والإرشاد بالصورة المثلى.وشدد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول لمرحلة جني الثمار بحفز رواد الأعمال وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بهذا الشأن.ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلّعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - برفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، والاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتعزيز الصادرات، وتنويع مصادر الدخل.مما يذكر أن مبادرة " تنموي" *التي أطلقها سمو الأمير منذ نحو سنتين تستهدف المساهمة في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ، ورفع مشاركة المنطقة في نمو الناتج المحلي في المملكة (GDP) ، وجعل المنطقة بيئة جاذبة للاستثمار وفق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تقديم الدعم الكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .// انتهى //14:22ت م0097