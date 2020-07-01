لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتعين على إسرائيل ألا تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.وقال جونسون، وفق وسائل إعلام محلية،:" الضم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وسيكون أيضًا هدية لأولئك الذين يريدون ترسيخ القصص القديمة عن إسرائيل".وأضاف:" آمل بشدة ألا يتم الضم، وإذا حدث فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".// انتهى //14:23ت م0098