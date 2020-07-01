جدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يوم الاثنين القادم فعاليات "ندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية" الافتراضية بمشاركة أكثر من 700 مشارك من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.وتناقش الندوة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.وترصد الندوة التوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة وسط تواجد أصحاب المعالي الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.ودعا البنك الإسلامي للتنمية المجتمع الاقتصادي وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص لحضور فعاليات الندوة التي تحظى بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وذلك بالتسجيل على الرابط : https://isdbg-psf.org/webinar .// انتهى //14:25ت م0101