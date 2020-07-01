الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساستعرض مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس عبر لقاء عن بُعد الخِدْمات الإلكترونية المقدمة في الغرفة.ويهدف اللقاء إلى تعريف المشتركين بالخِدْمات المقدمة دون الحاجة لزيارة الغرفة وفروعها التي تشمل خطوات التسجيل في الخِدْمات والتصديق وإضافة المفوضين وطريقة الدفع وشحن الرصيد وطباعة الوثائق وشهادات العضوية.//انتهى//14:31ت م0103