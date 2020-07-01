الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية خيرات لحفظ النعم، عن شكره وتقديره للجمعية على جهودها التي قامت بها للتخفيف على الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم الغذائي وتوفير منتجات ومستلزمات صحية ومطويات توعوية بالفيروس وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من الجمعية.جاء ذلك في خطاب بعث به سمو أمير منطقة الرياض إلى رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعم بعد اطلاع سموه على تقرير الجمعية حول جهودها مع الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.وكانت جمعية خيرات قد قامت خلال فترة الأزمة زمنية بتوزيع 490,370 وجبة على إلى 703,870 مستفيدًا ومستفيدة من 117,311 أسرة في 111 من الأحياء المتفرقة بمدينة الرياض، ووزعت كذلك 7,600 سلة غذائية، و106,555 كيلو من الخضار والفواكه، و2700 كرتون مياه.// انتهى //14:35ت م0104