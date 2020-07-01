الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية وسط الدمام حملة وقائية استهدفت 83 مجمعاً سكنياً في أحياء كثيرة ، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتعلقة بسكن العمال.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري،بإجراء الفحص البصري للعمال وتعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة، إضافة إلى تزويد ملاك المساكن باللائحة المحدثة التي تتضمن اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والإجراءات الاحترازية في السكن الصحي المناسب للعمالة.// انتهى //14:37ت م0106