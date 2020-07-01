الباحة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليه 2020 م واسوقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط بمكتبه أمس، عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمحافظة العقيق، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 5.098.735 ريالا, بحضور رئيس بلدية العقيق علي بن عبدالرحمن آل محيا.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //14:41ت م0107