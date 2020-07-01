الكويت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46940 حالة، فيما سُجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 358 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان : إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال745 تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 28ر58 % ، و311 حالة لغير الكويتيين بنسبة 75ر41 % .وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت النظر إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة، مبيناً أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4150 مسحة، ومجموع الفحوصات بلغ أكثر من 391037 ألف فحص.// انتهى //15:17ت م0119