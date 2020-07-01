الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليه 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام، معرضاً مخصصاً لفناني الفيديو آرت في العالم، بعنوان " عودة "، ليقدم تجارب المشاركين من كل دول العالم تحت شعار الأمل والحياة والعودة وذلك بقناة الجمعية على youtub .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي، أن الجمعية لا تفوت فرص النشاط باختلاف الظروف وكيفما كانت التصورات من خلال فريقها، إذ تسعى دوما إلى الالتزام واتباع مبادراتها الساعية لخلق الإبداع واكتشاف التصورات الجمالية القادرة على تطوير الكفاءات واستيعاب المراحل .وأكد أن العودة هي انتظار حقيقي للإبداع، وبحث جمالي عن التوثيق والرصد، وكيف عبّر الفنان بحركة الصورة ومشاعر التركيب والدمج والمؤثرات عن مرحلة حساسة من تاريخ البشرية، فالجمعية ببحثها وإتاحة الفرص للعالم للعرض للجمهور المحلي أو الخليجي والدولي التي استطاعت أن تثبت حكمتها ورويّتها وجرأتها في اتخاذ القرارات الحاسمة التي عمّت بفضلها درجات الأمان وشجّعت أبناءها للالتزام ومنحت الثقة للعمل .وبين أن معرض " عودة " هو مشاركة مفتوحة بأعمال الفيديو آرت لفنانين العالم، وينتهي الاستقبال بتاريخ 26 الشهر الحالي يوليو ، حيث تكون الأعمال نتاج الأشهر الأربعة من فترة كورونا وتأثيرها على مختلف مناطق العالم، وهي مارس أبريل ومايو ويونيو ويجب على هذه الاعمال أن تتناسب ودقة وجودة ومقاييس الفيديو الفني، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال الأعمال المشاركة ويتم عرضها على لجنة نقاد ومختصين للفرز والاختيار، ومن ثمة تقديمها للجمهور عبر موقع قناة يوتيوب بجمعية الثقافة والفنون بالدمام .// انتهى //15:17ت م0120