عام / بلدية بارق تواصل جهودها في معالجة التشوهات البصرية
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
محايل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
واصلت بلدية محافظة بارق جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية .
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية أزالت مخلفات البناء والنفايات من الشوارع العامة والأحياء التي بلغت 4800 طن ، كما قامت بتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع . ومعالجة الحفر الوعائية في الشوارع وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات ، واستبدال أكثر من 60 حاوية نفايات تالفة بحاويات جديدة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مركز ثلوث المنظر وصيانة التمديدات الكهربائية .
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15:18ت م
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