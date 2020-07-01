محايل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة بارق جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية .وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية أزالت مخلفات البناء والنفايات من الشوارع العامة والأحياء التي بلغت 4800 طن ، كما قامت بتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع . ومعالجة الحفر الوعائية في الشوارع وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات ، واستبدال أكثر من 60 حاوية نفايات تالفة بحاويات جديدة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مركز ثلوث المنظر وصيانة التمديدات الكهربائية .// انتهى //15:18ت م0121