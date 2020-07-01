بغداد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.15% , متوقفا عند 434.29 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 531,816,480 سهما, بقيمة 800,291,761 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 258 صفقة, شملت 20 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .وسجل المؤشر انخفاض أسهم 5 شركات, وارتفاع أسهم 3 شركات , فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.// انتهى //15:41ت م0124