اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على انخفاض
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
بغداد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.15% , متوقفا عند 434.29 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 531,816,480 سهما, بقيمة 800,291,761 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 258 صفقة, شملت 20 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .
وسجل المؤشر انخفاض أسهم 5 شركات, وارتفاع أسهم 3 شركات , فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.
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