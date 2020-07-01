الباحة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، سبل تطوير وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمنطقة الباحة، وذلك خلال لقاء سموه اليوم بمعاليه عبر الاتصال المرئي.ورحب سموه بمعاليه ومنسوبي وزارة السياحة، مشيداً سموه بالجهود المباركة التي تبذلها الوزارة لدعم القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من تسهيلات وإمكانيات لتطوير السياحة الوطنية، وفتح المجال أمام الاستثمارات في القطاع السياحي، والاستفادة من المواقع التراثية والأثرية التي تضمها المملكة، داعياً إلى أهمية تذليل الوزارة العقبات أمام التنمية السياحية، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي, والاستفادة من التنوع الجغرافي للمنطقة، وما تمتاز به من تنوع ثقافي وعمراني يثري رحلة الزائرين للمنطقة.وبين الأمير حسام بن سعود أن الفرص في قطاع السياحة واعدة، والإمكانيات المادية والبشرية متاحة، والخطط التي رسمتها الدولة – أعزها الله - وفق رؤية 2030 تسعى لتمكين هذا القطاع، وجعله مشاركاً فاعلاً في التنمية الشاملة والمتوازنة التي تشهدها المملكة, مشدداً على أهمية متابعة التزام المنشآت السياحية بالبروتوكولات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية، والشراكة مع القطاع الصحي للتوعية بها، وذلك لتحقيق سياحة آمنة في انطلاق الموسم السياحي في المملكة.وعدّ سموه خلال اللقاء الباحة إحدى أهم المناطق السياحية التي يقصدها الزوار والسياح, حيث تم العمل على إنشاء وتطوير الكثير من المتنزهات والحدائق العامة ، وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تحتاجها المنطقة مثل دور الإيواء والمطاعم الشهيرة، إلى جانب أهمية العمل على تطوير مختلف الخدمات التي تهم الأهالي والزوار، متطلعاً سموه إلى تشجيع القطاع السياحي بالمنطقة بما يحقق رضا الأهالي والسياح.من جانبه استعرض معالي وزير السياحة انطلاقة برنامج الموسم السياحي على مستوى "تنفس"، مشيراً إلى خطط الوزارة للتنمية السياحية، ونتائج عدد من الدراسات التي أجرتها.وأبرز معاليه أهم المواقع السياحية بالمنطقة التي تستهدفها وزارة السياحة عبر برنامجها السياحي "تنفس" ، مؤكداً حرص الوزارة على تحفيز المناطق ومنها منطقة الباحة لتوفير كل الإمكانيات لتطوير القطاع مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حرصه ودعمه المتواصل للسياحة بالباحة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للوزارة وشركائها في المنطقة للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف محافظات المنطقة ومراكزها.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:46ت م0126