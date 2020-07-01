الباحة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة على إصدار مجلة رقمية تصدر بشكل شهري عن المنطقة تحت مسمى "جارة السحاب".ووجه سموه بتقديم تصور أولي لسموه قبل الشروع بالتنفيذ مع أهمية مراعاة جودة المُخرَج والاستمرارية في الإصدار، مؤكداً أهمية تركيز محتوى المجلة على ما تكتنزه المنطقة من تراث وثقافة ومواقع سياحية ، إلى جانب تسليط الضوء على ما تبذله الدولة - أيدها الله - من جهود تنموية وتطويرية لمختلف القطاعات.ودعا الأمير حسام بن سعود إلى أهمية استكتاب المثقفين والأدباء من داخل المنطقة وخارجها بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار المجلة وتخصيص رسائل يومية للفعاليات والأماكن السياحية بشكل يومي لحين انتهاء مدة الصيف.// انتهى //15:57ت م0131