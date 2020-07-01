سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة، حملة التبرع بالدم التي تأتي ضمن أوجه التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لنشر الوعي وثقافة التبرع بالدم لما فيه من إنقاذ للأنفس، إضافة لانعكاسه على صحة المتبرع.وحث المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف عواد بن سبتي العنزي الموظفين على المشاركة في هذه الحملة ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، مقدماً الشكر والعرفان للطاقم الطبي المشارك بهذه المهمة النبيلة، التي تترجم مبدأ الأخوة والترابط والتراحم بين أفراد المجتمع.وتأتي الحملة في إطار توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على بناء شراكات مجتمعية مع مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وتقديم إسهامات تخدم المجتمع، وتسهم في اللحمة الوطنية في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:40ت م0150