عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، التي تهدف لبحث إستراتيجيتها في جمع التبرعات وبرامج إصلاحاتها.وستتابع الاجتماعات أيضا سير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة وتوصيات اللجنة الاستشارية السابقة الصادرة في شهر نوفمبر لعام 2019 ومدى استجابة وكالة الغوث لها.يشار إلى أن الاجتماعات - التي تستمر يومين - تشارك فيها 30 دولة بين أعضاء وممثلين عن الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية، وستُعقد على وحدة الربط "الفيديو كونفرانس".// انتهى//16:42ت م0151