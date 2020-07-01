سكاكا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عن تعازيه ومواساته لمدير مرور المنطقة العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي في وفاة شقيقه العميد متقاعد نايف.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه بالعميد نهار العنزي، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب العميد العنزي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //16:58ت م0155