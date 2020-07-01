تبوك 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأعلنت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك نتائج مسابقة " من أجل وطني" إحدى المبادرات التي نفذتها الإدارة عن بُعد، واستهدفت طالبات التعليم العام .وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري التهنئة للطالبات الحاصلات على المراكز الأولى ، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة نشاط الطالبات في إبراز المواهب والقدرات المتنوعة لدى الطالبات، بما يحقق أهداف برامج النشاط المختلفة.من جانبها أشارت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة هدى المندح إلى مشاركة 156 طالبة بهذه المسابقة، التي هدفت إلى ترسيخ القيم الوطنية وتنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى الطالبات في مواجهة الأزمات ، منوهة بأن المبادرة أتاحت لهن الفرصة للتعبير عن مشاعرهن الوطنية ، وتقدير الجهود التي بذلتها وتبذلها حكومتنا الرشيدة في إطار نشر الوعي الوقائي والصحي خلال المدة الماضية.وأكدت المندح أن عملية التحكيم مرت بمراحل عدة لتطبيق الشروط والضوابط على الأعمال المشاركة بما يضمن الدقة والجودة في عملية التحكيم إلى لحظة إعلان النتائج ، مقدمة شكرها للطالبات المشاركات ولمنسقات المبادرات، وإلى لجان التحكيم، ومهنئة الطالبات الفائزات بالمراكز ال 10 الأولى وهن: المركز الأول / الطالبة ريهام سعيد الأسمري من متوسطة جويرية بنت الحارث ، المركز الثاني / الطالبة أرين جمعان الزهراني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم ، المركز الثالث الطالبة مياسة منصور البلوي من ثانوية طلائع الغد ، المركز الرابع الطالبة أسيل علي المعيضي من المتوسطة 20 ، المركز الخامس الطالبة جوان محمد القحطاني من الابتدائية 66 ، المركز السادس الطالبة شدن صالح الحربي من ابتدائية طلائع الغد ، المركز السابع الطالبة جود خالد الحربي من الثانوية الثانية بالوجه ، المركز الثامن ملك سعود القحطاني من الابتدائية 67 لتحفيظ القرآن الكريم ، المركز التاسع الطالبة ريناد أحمد الزهراني من المتوسطة 20 ، المركز العاشر الطالبة رغد محمد العطوي من ثانوية دار الحنان .// انتهى //17:26ت م0160