الافلاج 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز البديع في محافظة الأفلاج سلسلة من الكلمات الدعوية خلال شهر ذي القعدة الجاري، يلقيها عدد من الدعاة عن طريق البث المباشر عبر حساب الجمعية في تويتر وقناة اليوتيوب الساعة السابعة مساء .وتبدأ سلسلة الكلمات من اليوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان كلمة بعنوان ( وقفات مع سورة الفلق)، وبعد غدٍ الجمعة يلقي الشيخ عواد بن سبتي العنزي كلمة بعنوان (حرمة الدماء المعصومة)، بعد ذلك في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة يلقي الشيخ محمد بن مبارك الشرافي كلمة في تفسير آية الكرسي .وفي اليوم السادس عشرمن الشهر نفسه يلقي الشيخ سعد بن شايم العنزي كلمة بعنوان ( المسارعة إلى الخيرات)، وفي الثامن عشر منه يلقي الشيخ مبارك بن عبدالله المسيعد كلمة في تفسير قوله تعالى " إن الله يحب المتقين " ، وفي اليوم العشرين يلقي الشيخ بدر بن علي العتيبي كلمة يفسر فيها قوله تعالى " إن الشرك لظلم عظيم " .أما في اليوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي فيلقي الشيخ أحمد بن عقيل العنزي كلمة بعنوان ( الخير كله في الرفق ) ، وفي الرابع والعشرين يلقي الشيخ هاني بن سالم الحارثي كلمة في ( العفو والتسامح)، كما يشرح الشيخ سعيد بن عبدالله القحطاني حديث ( اتق الله حيثما كنت) في اليوم السادس والعشرين منه، وفي اليوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته يلقي الشيخ بريك بن محمد الشرافي كلمة بعنوان ( التحذير من التهاون في أداء الصلاة )، ويختتم الشيخ محمد بن مبارك المواش سلسلة الكلمات في اليوم الثلاثين من الشهر بكلمة يشرح فيها حديث ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) .وتأتي المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //17:29ت م0161