رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مشروع "الفرحتين"، وذلك للمساهمة في تقديم خدمة مميزة للمستفيدين البالغ عددهم 665 يتيمًا ويتيمة و أمهات الأيتام.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان بن سعد الفروان أن مشروع الموسم يتضمن توفير قيمة كسوة العيد الفرحة فرحتين " كسوة لعيالك وكسوة للأيتام"، وذلك للمستفيدين الذي ترعاهم الجمعية في محافظة رفحاء والقرى والهجر التابعة للمحافظة.وأشار إلى أنه تم تقسيم قيمة الحملة على شكل أسهم وكل سهم يحمل قيمة، حيث يتبرع الشخص عن نفسه بمبلغ 100 ريال ، وسهم الوالدين 200 ريال، وسهم الأسرة 300 ريال، داعياً الموسرين والمقتدرين للمساهمة في دعم المشروع، حيث تتطلع الجمعية لإسهام جميع شرائح المجتمع فيه وذلك بالتواصل مع الجمعية، حيث خصصت الجمعية حساباً بنكياً لدعم هذا المشروع .// انتهى //18:48ت م0173