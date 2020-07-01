الرياض 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م واسوقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض في مجالات التطوير والتدريب والبحوث بمايخدم منسوبي الجهتين ذوي الاهتمام المشترك.وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات من خلال إتاحة فرص التدريب لطلاب قسم الدراسات الاجتماعية بفروع الموارد والتنمية وعقد الشراكات البحثية والتدريبية بين منسوبي الجهتين لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم في المجال الاجتماعي.مما يذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض يهدف من خلال عقد هذه الشراكات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ولتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 .// انتهى //18:57ت م0175