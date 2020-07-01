إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء -الذي حضره المبعوث الباكستاني الخاص لعملية السلام الأفغانية محمد صادق خان- الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام لضمان السلام الدائم في أفغانستان.// انتهى //19:05ت م0176