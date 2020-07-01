سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي بالمبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.
وبحث الجانبان خلال اللقاء -الذي حضره المبعوث الباكستاني الخاص لعملية السلام الأفغانية محمد صادق خان- الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام لضمان السلام الدائم في أفغانستان.
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19:05ت م
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