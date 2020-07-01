الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسوقّعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الأعمال أمس مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك والقيام بواجبات المسؤولية المجتمعية تجاه فئات المجتمع، وتحقيق الأهداف الاستثمارية بين الطرفين، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وتهدف المذكّرة إلى تعزيز الشراكة لإنشاء مشاريع بين الطرفين في 6 مجالات، تتضمّن المجال المهني والعلمي والبحثي والتدريبي والثقافي والتطويري، إضافة إلى التعاون بين الطرفين للمشاركة المهنيّة وتنسيق برامج تدريبية وبرامج المسؤولية المجتمعيّة وتبادل الخبرات والمدربين والفنيين ومنسوبي كلا الطرفين.وأكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات في مجال تخصصات الشركاء بما يساعد في تحقيق التأسيس المهني والتطوير الذاتي والمسؤولية المجتمعية وصولاً إلى تحقيق الرؤية 2030 في الأنشطة المختلفة، والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير التدريب الإداري والمهني المتخصص.وعدّت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد فاطمة الزهراني توقيع المذكرة مع الشركة من الخطوات التي سعت إليها الجمعية في وقتٍ سابق، لما تقدّمه من تطوير في المجال الإداري والوظيفي، والتركيز على تطوير أداء الموظفين والإدارة العليا والتنفيذية، مشيرةً إلى أن من ضمن أهداف هذه المذكرة تقديم استشارات للجمعية في معايير الجودة، واستشارات في عمل الملفات التسويقية، وفي مجال الموارد البشرية وفيما يخصّ مؤشر الأداء.من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة أن منشآت القطاع الثالث بتعدد تخصصاتها تسهم في بناء المجتمع وتغطية حاجات شرائحه المتعددة، مؤكداً سعي الشركة للقيام بدورها المجتمعي من خلال المشاركة في بعض المحاور ومنها: التدريب المهني على تأسيس العمليات والتطبيقات العملية لها، وتحديد الأدوات والإسهام في استكمالها ليتمكن الفريق من القيام بعمله في سهولة ويسر، والعمل على استدامة العمل من خلال صحة العمليات.// انتهى //19:06ت م0178