إسلام أباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستبادلت باكستان والهند اليوم قوائم بأسماء السجناء المدنيين لديهما وفقاً لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين التي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن تبادل قوائم السجناء جرى عبر القنوات الدبلوماسية، حيث قامت وزارة الخارجية الباكستانية بتسليم السفارة الهندية في إسلام آباد قائمة تشمل أسماء 324 سجيناً هندياً مودعين في السجون الباكستانية بينهم 270 من السجناء المدنيين و54 سجيناً من صيادي الأسماك.من جهتها، قامت الخارجية الهندية بتسليم السفارة الباكستانية في نيودلهي قائمة مماثلة تشمل أسماء 362 سجيناً باكستانياً بينهم 265 سجيناً مدنياً و97 سجيناً من صيادي الأسماك.// انتهى //19:08ت م0180