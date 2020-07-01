نجران 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأنجزت أمانة منطقة نجران 45% من أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة أحياء شرق مدينة نجران.وأوضح أمين المنطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن المشروع في مرحلته الثانية، ويشمل أحياء الحايرة، والخرعاء، وتصلال، وبني كلّب، وطريق مزاين الابل، وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.//انتهى//19:10ت م0181