إسلام آباد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سبل تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان والاتحاد، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين ركزا على الوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة بين باكستان والاتحاد الأوروبي، وعملية السلام والمصالحة الأفغانية، والوضع الإنساني في إقليم جامو وكشمير.// انتهى //19:12ت م0184