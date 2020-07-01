القطيف 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة القطيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى وضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وضبطت الفرق الرقابية ضبطت مستودعًا في تاروت مخالفًا للاشتراطات الصحية، حيث أُتلفت ٧١٢٢ علبة من العصائر والمشروبات الغازية لسوء الحفظ والتخزين، كما ضبطت محلًا في محافظة القطيف تُحفظ فيه عصائر ومواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة لسوء الحفظ والتخزين ، كما أُتلف ٦٧٨ كرتونًا من العصائر و ١٦٢ كرتونًا من المواد الغذائية، وطُبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.// انتهى //19:23ت م0187