عمّان 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية وحماية كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل من تداعيها.وتناول الاتصال عملية التشاور المستمرة بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية.وأكد الوزيران استمرار العمل والتنسيق مع الشركاء لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.وشدد الوزير الأردني على أهمية التوصل لحل تفاوضي لموضوع سد النهضة وفق القانون الدولي بما يضمن الحقوق المائية لمصر ولجميع الأطراف، ويضمن عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.وأكد الصفدي دعم الأردن لمصر في جهودها لحماية حقوقهم المائية والتوصل لاتفاق ينهي الخلاف حول سد النهضة، بما يؤسس لتعاون ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف.// انتهى //19:24ت م0188