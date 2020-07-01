السيح 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج "جذا " غداً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان " تهيئة البيئة الصفية لذوي الاحتياجات الخاصة " ، وذلك عبر الاتصال المرئي من مقر الجمعية في مدينة السيح .وتتناول الدورة مفهوم البيئة الصفية وأهميتها ، ومعايير البيئة الصفية لضبط السلوك ، وتأثير البيئة الصفية على ضبط السلوك، وكيفية تهيئة بيئة صفية للطفل بالمنزل .وتأتي الدورة ضمن المناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //19:40ت م0190