اجتماعي / "تهيئة البيئة الصفية لذوي الاحتياجات الخاصة" دورة تدريبية في السيح غداً
الأربعاء 1441/11/10 هـ الموافق 2020/07/01 م واس
السيح 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس
تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج "جذا " غداً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان " تهيئة البيئة الصفية لذوي الاحتياجات الخاصة " ، وذلك عبر الاتصال المرئي من مقر الجمعية في مدينة السيح .
وتتناول الدورة مفهوم البيئة الصفية وأهميتها ، ومعايير البيئة الصفية لضبط السلوك ، وتأثير البيئة الصفية على ضبط السلوك، وكيفية تهيئة بيئة صفية للطفل بالمنزل .
وتأتي الدورة ضمن المناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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19:40ت م
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