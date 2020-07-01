لندن 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي والتعاون المشترك في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19).// انتهى //19:59ت م0192