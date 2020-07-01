رفحاء 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسرصدت "واس" استعداد مطار محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية غداً الخميس بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.وجرى تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول، إضافة إلى تقسيم صالات المغادرة إلى مناطق لتطبيق التباعد على أكمل وجه، فيما سيكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل، بحيث يصعد 10 مسافرين في كل مرحلة، فيما تُعقم الطائرة قبل الإقلاع إضافة لتعقيم شنط الركاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة.// انتهى //20:03ت م0194